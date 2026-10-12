JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro
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JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro

Перенос обычного iPhone 18 на 2027 год подталкивает часть покупателей к более дорогим моделям.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:00
JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro

Спрос на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оказался выше, чем на прошлогодние модели серии 17 Pro. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan после оценки продаж нового поколения смартфонов Apple.

Особенно заметный рост аналитики фиксируют в Китае. При этом сообщения о сокращении Apple заказов на компоненты в JPMorgan не считают признаком слабого спроса: компания традиционно корректирует объёмы производства после запуска новых моделей.

Одной из причин более сильных продаж Pro-серии называют изменившийся график релизов. В сентябре Apple выпустила только iPhone 18 Pro и Pro Max, тогда как обычный iPhone 18 появится лишь в 2027 году. Покупатели, которые не хотят ждать несколько месяцев, чаще выбирают более дорогие модели уже сейчас.

При этом такая стратегия может ударить по общим результатам мобильного бизнеса Apple. По прогнозу JPMorgan, отсутствие базового iPhone 18 до конца года способно снизить выручку от продаж iPhone примерно на 2% год к году.

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