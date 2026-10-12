Apple представила лимитированную версию AirPods 5 с гравировкой

Apple выпустила лимитированную версию беспроводных наушников AirPods 5 в Индии. Новинка приурочена к праздничному фестивалю огней «Дивали» и отличается от стандартной модели оригинальной гравировкой на зарядном кейсе.

Главной особенностью лимитированной серии стал рисунок в индийском стиле ранголи. Узор выгравирован вокруг эмодзи с глазами-сердечками. При этом сами TWS-наушники и их функциональность не отличаются от обычных AirPods 5.

Стоимость специальной версии составляет 17 900 индийских рупий (15 719 ₽). Это столько же, сколько Apple просит за стандартные AirPods 5 с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Продажи лимитированной серии AirPods уже стартовали и продлятся до 11 ноября 2026 года. Купить новинку можно на официальном сайте Apple либо в шести розничных магазинах компании в Индии.