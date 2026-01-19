Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone

Xiaomi выпустила на глобальный рынок Ultrathin Magnetic Power Bank — это лёгкий и ультратонкий пауэрбанк на 5000 мАч с поддержкой MagSafe. Новинка позиционируется как решение для iPhone и смартфонов Xiaomi.

Ключевой особенностью стали габариты: толщина аксессуара составляет всего 6 мм, а вес — 98 граммов. Корпус выполнен из алюминия.

Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт (для iPhone — 7,5 Вт). Через USB-C пауэрбанк заряжает с мощностью до 22,5 Вт. Устройство позволяет подпитывать сразу два гаджета одновременно — один по USB-C, второй по «беспроводу».

В Японии Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank продаётся по цене 7980 иен (~4 000 рублей), в Австралии — $70 (~5 500 рублей).