Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Mi TV Pro E32S

Xiaomi выпустила новый умный телевизор из линейки Mi TV Pro. Модель L32M6-ES обладает 32-дюймовым дисплеем Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

За вычислительную мощностью телевизора отвечает четырёхъядерный процессор, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти для хранения данных.

В устройстве есть встроенные 6-ваттные стереодинамики, два порта USB, два HDMI, 3,5 вход для аудио, модуль Bluetooth 4.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 2,4 ГГц.

Управление телевизором происходит с помощью пульта и фирменного голосового помощника XiaoAI.

Xiaomi L32M6-ES уже доступен для заказа на JD.com по цене 125 долларов.