Xiaomi выпустила 50-дюймовый 4К-телевизор Redmi TV A50 2024

Компания Xiaomi выпустила ультрабюджетный 50-дюймовый 4К-телевизор Redmi TV A50 2024.

Redmi TV A50 2024 получил два динамика общей мощность в 20 Вт. Аппаратная платформа устройства основана на четырёхядерном процессоре Arm Cortex-A35. Дополняют её 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти для хранения данных.

Среди прочих характеристик Redmi TV A50 2024 стоит выделить встроенный адаптер Wi-Fi 2,4G и кадровую частоту в 60 Гц. При этом корпус устройства состоит из металла.

Характеристики не самые лучшие, но вот цена явно порадует – всего $185.