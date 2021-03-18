Xiaomi впервые покажет Redmi Note 10 Pro в России на Red Bull Jump&Freeze

Xiaomi стала официальным партнером аква-шоу Red Bull Jump&Freeze в рамках запуска смартфонов серии Redmi Note 10 в России. Экстремальное зимнее соревнование с элементами вольного плавания пройдет 21 марта в Екатеринбурге и 10 апреля в Санкт-Петербурге.

В рамках сотрудничества компания Xiaomi учредила одноименную со слоганом номинацию: участник, совершивший лучший трюк, получит смартфон Redmi Note 10 Pro.

А российская премьера серии Redmi Note 10 состоится 25 марта в 19:00 рамках ежегодной X-Конференци.