Xiaomi представит абсолютно другой Xiaomi Smart Band 7 Pro

Компания Xiaomi готовится к презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 с приставкой «Pro». Ранее о нём ходили только слухи, теперь информацию о его выходе подтвердили официально. Кроме того, новинку уже показали на качественных рендерах.

Браслет от Xiaomi сильно напоминает Huawei Band 7 и его предшественники. Также вытянутый дисплей, ремешок на застежке и корпус под алюминий. Каких-либо физических кнопок на рендерах не видно.

Сама Xiaomi рассказывает о более продвинутом функционале для спорта и о здоровье.

Презентация Xiaomi Smart Band 7 Pro состоится 4 июля — тогда же покажут линейку смартфонов Xiaomi 12S.

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