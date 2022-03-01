Xiaomi представит серию Redmi Note 11 в России 10 марта

Компания Xiaomi анонсировала проведение в России ежегодной X-конференции. Мероприятие состоится в онлайн-формате 10 марта в 19:00 по московскому времени.

В рамках X-конференции запланировано несколько важных анонсов продуктов, и центральным элементом станет презентация новейшего модельного ряда смартфонов Redmi Note 11. Представители компании расскажут о спецификациях новинок, российских ценах и важных социальных инициативах, сопровождающих запуск.

Отдельное внимание Xiaomi уделяет стратегии “смартфон + умный дом”. Таким образом, важной частью конференции станет анонс новых экосистемных устройств. По традиции мероприятие закончится интерактивной трансляцией с розыгрышем призов для зрителей.

Онлайн-трансляция начинается 10 марта в 19:00 по московскому времени по ссылкам ниже.

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