«5 букв» от Тинькофф (Т⁠-⁠Банка): ответы на сегодня, 1 мая 2025

Игра 5 букв от Тинькофф (Т⁠-⁠Банка) — это ежедневная словесная головоломка, в которую можно играть прямо в приложении банка. Суть проста: угадать загаданное слово из пяти букв за шесть попыток. Каждый день появляется новое слово, а за правильный ответ можно получить призы. Добавьте страницу в «Закладки», мы ежедневно публикуем правильные слова сканворда 5 букв Тинькофф на сегодня.

Слово из 5 букв Тинькофф сегодня: ответы на сканворд в мае 2025

1 мая — БЕЛЯШ

Важно: если вы только начинаете играть в 5 букв Тинькофф, имейте в виду, что в первый день для новых пользователей всегда загадывается слово «СЛОВО» — это сделано, чтобы новичкам было проще освоиться с правилами.

Как играть в 5 букв от Тинькофф

Механика игры напоминает популярные кроссворды и сканворды, только тут все внимание сосредоточено на одном слове. Загадано существительное из пяти букв в единственном числе, и нужно с помощью логики его отгадать. После каждой попытки игра подскажет, насколько близки вы к верному ответу:

Серая буква — она отсутствует в загаданном слове

Белая буква — она есть, но стоит не на своем месте

Желтая буква — она стоит именно там, где должна

Чтобы быстро найти игру в приложении Т⁠-⁠Банка, можно:

Перейти во вкладку «Город», затем в раздел «Игры» и выбрать «5 букв»

Или просто ввести в поиск фразы «5 букв» или «Пять букв»

Полезные советы по прохождению игры 5 слов от Тинькофф

Если хотите угадать слово с минимального количества попыток, воспользуйтесь следующими лайфхаками: