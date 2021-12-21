Xiaomi рассекретила дату анонса Xiaomi 12

Появился официальный постер грядущей презентации Xiaomi — там сообщается, что новая линейка смартфонов Xiaomi 12 будет представлена миру 28 декабря.

В рамках презентации ожидается анонс моделей Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro, эти названия уже подтверждены. Как ожидается, базовая модель и версия Pro будут оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и изогнутым OLED-экраном. Фронтальная камера разместится в вырезе.

Что касается Xiaomi 12Х, то ему приписывают процессор Snapdragon 870 и компактный экран. При этом отметим, что ранее сообщалось, что компактным флагманом станет и Xiaomi 12 Ultra. Правда, пока неясно, покажут ли его вместе с другими решениями 28 декабря или же он будет представлен позднее.