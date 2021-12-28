Xiaomi догоняет Apple по ценам — названа стоимость флагманов Xiaomi 12

Сегодня ожидается презентация флагманов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Но ещё до анонса в сети узнали о ценах на них. И она высока. Похоже, что китайская компания скоро попрощается со статусом дешёвой и качественной.
Все цены выглядят следующим образом:
Xiaomi 12X
- 8+128: $550;
- 8+256: $595;
- 12+256: $625.
Xiaomi 12
- 8+128: $675;
- 8+256: $720;
- 12+256: $785.
Xiaomi 12 Pro
- 8+128: $785;
- 8+256: $830;
- 12+256: $895.
Помимо этого сообщается, что Mi True Wireless Earphones 3 будут стоить 78 долларов.
Источник:
Комментарии