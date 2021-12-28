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Новости

Xiaomi догоняет Apple по ценам — названа стоимость флагманов Xiaomi 12

Сегодня ожидается презентация флагманов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Но ещё до анонса в сети узнали о ценах на них. И она высока. Похоже, что китайская компания скоро попрощается со статусом дешёвой и качественной.

Все цены выглядят следующим образом:

Xiaomi 12X

  • 8+128: $550;
  • 8+256: $595;
  • 12+256: $625.

Xiaomi 12

  • 8+128: $675;
  • 8+256: $720;
  • 12+256: $785.

Xiaomi 12 Pro

  • 8+128: $785;
  • 8+256: $830;
  • 12+256: $895.

Помимо этого сообщается, что Mi True Wireless Earphones 3 будут стоить 78 долларов.

Источник:
GizmoChina, Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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