Xiaomi догоняет Apple по ценам — названа стоимость флагманов Xiaomi 12

Сегодня ожидается презентация флагманов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Но ещё до анонса в сети узнали о ценах на них. И она высока. Похоже, что китайская компания скоро попрощается со статусом дешёвой и качественной.

Exclusive: #Xiaomi12 Series China Prices [Unconfirmed]



Xiaomi 12X

8+128: ¥3499 ($550/₹41K)

8+256: ¥3799

12+256: ¥3999



Xiaomi 12

8+128: ¥4299 ($675/₹50.5K)

8+256: ¥4599

12+256: ¥4999



Xiaomi 12 Pro

8+128: ¥4999 ($785/₹58.8K)

8+256: ¥5299

12+256: ¥5699



Very interesting. 🤔 pic.twitter.com/XCGcj0DqEH — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 27, 2021

Все цены выглядят следующим образом:

Xiaomi 12X

8+128: $550;

8+256: $595;

12+256: $625.

Xiaomi 12

8+128: $675;

8+256: $720;

12+256: $785.

Xiaomi 12 Pro

8+128: $785;

8+256: $830;

12+256: $895.

Помимо этого сообщается, что Mi True Wireless Earphones 3 будут стоить 78 долларов.