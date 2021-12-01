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Новости

Xiaomi показала производство смартфона Xiaomi 12

Компания Xiaomi опубликовала свежий ролик, где показала процесс производства новых смартфонов Xiaomi 12. Похоже, до релиза остаётся мало времени.

Помимо этого, компания опубликовала ещё одно сообщение, где показал рекламное изображение с упоминанием платформы Snapdragon 8 Gen 1. Этот процессор (ранее он назывался Snapdragon 898) пока не представлен официально, но, похоже, китайцев это не смутило.

Разумеется, это нельзя счесть полноценным анонсом, однако, скорее всего, в Xiaomi просто хотят напомнить фанатам о скором выходе новинок и подготовить почву для этого. Не исключено, что новинку покажут уже завтра, в рамках Qualcomm Technology Summit 2021. Ведь в прошлом году на Qualcomm Technology Summit 2020 состоялся анонс Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888.

Источник:
Twitter, Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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