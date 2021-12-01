Xiaomi показала производство смартфона Xiaomi 12

Компания Xiaomi опубликовала свежий ролик, где показала процесс производства новых смартфонов Xiaomi 12. Похоже, до релиза остаётся мало времени.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

Помимо этого, компания опубликовала ещё одно сообщение, где показал рекламное изображение с упоминанием платформы Snapdragon 8 Gen 1. Этот процессор (ранее он назывался Snapdragon 898) пока не представлен официально, но, похоже, китайцев это не смутило.

Powered by the most powerful @Snapdragon 8 Gen 1, stay tuned for our upcoming flagship #Xiaomi12! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/zSSx6SIslW — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

Разумеется, это нельзя счесть полноценным анонсом, однако, скорее всего, в Xiaomi просто хотят напомнить фанатам о скором выходе новинок и подготовить почву для этого. Не исключено, что новинку покажут уже завтра, в рамках Qualcomm Technology Summit 2021. Ведь в прошлом году на Qualcomm Technology Summit 2020 состоялся анонс Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888.