Появились первые изображения флагмана Xiaomi 12

В сети появился предполагаемый рендер тыльной части Xiaomi 12. Судя по всему, новинка довольно сильно походит на Xiaomi Civi.

Xiaomi 12 (слева) и похожий на него Xiaomi Civi (справа)

Новинка получит дисплей с изогнутыми гранями и тонкими рамками с вырезом под фронтальную камеру. В качестве процессора будет использоваться топовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Другие спецификации неизвестны, но, скорее всего, они тоже будут на уровне флагмана.

Ожидается, что выйдут две модели на Snapdragon 8 Gen 1 — Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Разница будет в камерах — основной блок получит у «прошки» перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом. При этом оптическая стабилизация будет в основном и перископном объективах. У обычной модели — только в основном.

Как ожидается, главный модуль получит разрешение в 50 МП. Показатели других сенсоров не уточняются.