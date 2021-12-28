Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro

Китайская компания Xiaomi представила свои долгожданные флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro. Базовая модель получила 6,28-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой 120 Гц. У «прошки» — 6,73-дюймовый с разрешением 3200 х 1440 точек и такой же частотой. У старшей модели заявлена технология LTPO 2.0.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1, при этом в Xiaomi обещают, что он не будет перегреваться. За охлаждение отвечает испарительная камера.

Базовая модель имеет блок основной камеры с главным сенсором на 50 МП. Также есть модули на 13 и 5 МП. Есть оптически стабилизатор и следящий автофокус. У 12 Pro все три сенсора получили разрешение в 50 МП. Также есть оптический зум.

Ёмкость аккумуляторов составляет 4500 и 4600 мАч. Есть беспроводная зарядка стандарта Qi, а также проводная — 67 и 120 Вт в зависимости от модели.

Минимальные цены выглядят так:

Xiaomi 12 8/128 ГБ — 43 000 рублей.

Xiaomi 12 Pro 8/128 ГБ — 54 000 рублей.

Продажи стартуют в январе 2022 года, сначала в Китае.