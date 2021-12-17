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Новости

Появились рендеры Xiaomi 12 от проверенного инсайдера

Инсайдер OnLeaks опубликовал свежие качественные рендеры следующего флагманского смартфона Xiaomi. Также он сообщил другие данные о новинке.

Новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Также ожидается изогнутый дисплей на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+ (1080 х 1920 пикселей) с подэкранным дактилоскопическим датчиком и тройная основная камера на 50 МП.

Как ожидается, презентация смартфона пройдёт 28 декабря.

Источник:
Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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