Появились рендеры Xiaomi 12 от проверенного инсайдера

Инсайдер OnLeaks опубликовал свежие качественные рендеры следующего флагманского смартфона Xiaomi. Также он сообщил другие данные о новинке.

Новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Также ожидается изогнутый дисплей на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+ (1080 х 1920 пикселей) с подэкранным дактилоскопическим датчиком и тройная основная камера на 50 МП.

Как ожидается, презентация смартфона пройдёт 28 декабря.