Xiaomi раскрыла характеристики REDMI Note 17 Pro Max и назвала дату презентации смартфона
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Xiaomi раскрыла характеристики REDMI Note 17 Pro Max и назвала дату презентации смартфона

Вместе с ним будет представлено ещё три модели серии Note 17.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:22
Xiaomi раскрыла характеристики REDMI Note 17 Pro Max и назвала дату презентации смартфона

Xiaomi в официальном своём аккаунте опубликовала промо-постеры грядущего смартфона REDMI Note 17 Pro Max раскрыв его дизайн и ключевые технические характеристики.

Устройство получит 6.83-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой до 120 Гц, чип Snapdragon 6 Gen 5 в связке с 12 Гб оперативной памяти, быструю зарядку на 100 Вт и основную камеру с главным датчиком на 50 Мп с диафрагмой f/1.5. Кроме этого, у смартфона будет ударостойкий корпус, который устойчив к падениям с высоты до 3 метров, а также заявлена пыле/влага защита по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K.

Презентация REDMI Note 17 Pro Max состоится 27 августа вместе с тремя младшими моделями этой серии — REDMI Note 17 Pro, REDMI Note 17 4G и REDMI Note 17.

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