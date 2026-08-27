Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro и 17 Pro Max — глобальные версии среднебюджетных смартфонов
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Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro и 17 Pro Max — глобальные версии среднебюджетных смартфонов

Новинки получили отличные дисплеи и ёмкие аккумуляторы до 10 000 мАч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:05
Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro и 17 Pro Max — глобальные версии среднебюджетных смартфонов

Сегодня Xiaomi представила «народные» версии глобальных смартфонов REDMI Note 17 Pro и REDMI Note 17 Pro Max. Новинки между собою схожи по техническим характеристикам, но есть несколько отличий.

Старшая модель «17 Pro Max» получила чип Snapdragon 6 Gen 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 6 и аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт и реверсивную на 27 Вт.

REDMI Note 17 Pro Max

Младшая модель «17 Pro» оснащена более слабым чипом Snapdragon 6s Gen 4, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и АКБ на 8340 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт с реверсивной на 22 Вт.

REDMI Note 17 Pro

Есть различия и по камерам, в старшем смартфоне установлен главный сенсор на 50-мегапикселей размером 1/1,95″ с диафрагмой f/1,5 и поддержкой оптической стабилизации (OIS), а также фронтальный датчик на 32 Мп (1/3,6″, f/2,2). В младшем основной сенсор на 50 Мп (1/2,76″, f/1,8, OIS) + фронталка на 16 Мп (1/3,1″, f/2,4). В обе версии установлен идентичный широкоугольный датчик на 8 Мп (1/4″, f/2,2).

REDMI Note 17 Pro Max

Габариты у REDMI Note 17 Pro составляют 163,45 х 78,27 х 8,6 мм при массе 223 г. У REDMI Note 17 Pro Max этот показатель — 63,44 х 78,27 х 8,57-8,65 мм при массе 229,5 г.

В остальном смартфоны идентичны, они оснащены 6,83-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 2772х1280 точек и частотой обновления 120 Гц, тач на 240 Гц, ШИМ — 3840 Гц. Максимальная яркость достигает до 2000 нит, а локально в пике 3500 нит, соотношение сторон составляет 19,5:9.

Из прочего, устройства получили NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки смартфоны работают на операционной системе Android с HyperOS 3.

REDMI Note 17 Pro будет продаваться по цене от $399 (34 264 ₽) за вариант памяти 6+128 ГБ, а старший REDMI Note 17 Pro Max (8+128 ГБ) от $499 (42 848 ₽).

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