Xiaomi представила REDMI Note 17 — бюджетный смартфон с огромным AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ
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Xiaomi представила REDMI Note 17 — бюджетный смартфон с огромным AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Третья глобалка из серии Note 17.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:25
Xiaomi представила REDMI Note 17 — бюджетный смартфон с огромным AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Сегодня Xiaomi представила глобальные среднебюджетные смартфоны REDMI Note 17 Pro и REDMI Note 17 Pro Max (все подробности тут), а вместе с ними дебютировал бюджетник REDMI Note 17.

Новинка предлагается в двух вариантах — REDMI Note 17 и REDMI Note 17 5G. Из различий между моделями, смартфон с приставкой «5G» поддерживает сети 5-го поколения, а также в нём установлен более производительный чип Snapdragon 4 Gen 4 и версия Bluetooth 5.1. Модель без приставки «5G» оснащена чипом Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Bluetooth версии 5. Все остальные технические характеристики, идентичны.

Смартфоны получили огромный 6,99-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2396х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, тач на 240 Гц. Максимальная яркость достигает до 1800 нит, а соотношение сторон составляет 20:9.


В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп (1/3″, f/2,5) с поддержкой запись видео 1080p@30fps. Основная камера состоит лишь из одного сенсора на 50-мегапикселей с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео в разрешении 1080p@30fps. Есть датчик глубины и вспышка.

Ёмкость аккумулятора составляет 7700 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Из прочего, устройства получили Wi-Fi 5, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP65, порт USB-C и слот для microSD-карт. Из коробки смартфоны работают на операционной системе Android с HyperOS 3.

REDMI Note 17 будет продаваться по цене от $249 (21 396 ₽) за вариант памяти 4+128 ГБ, а старший REDMI Note 17 5G (6+128 ГБ) от $299 (25 693 ₽).

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