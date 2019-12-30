Xiaomi продала более 10 млн телевизоров в Китае

Xiaomi появилась на рынке телевизоров в мае 2013 года, а сегодня уже опубликовано сообщение о установке нового рекорда. Компании удалось выполнить план по реализации телевизоров в размере 10 миллионов единиц.
Ранее уже появлялась похожая новость, но тогда оказалась ошибка в переводе и Xiaomi только заявляла о своих планах в продаже более 10 миллионов умных телевизоров за год. Сегодня информация о преодолении планки подтвердилась официально.
Генеральный директор ТВ-отдела Xiaomi Ли Сяошуан (Li Xiaoshuang) в китайской соцсети Weibo написал, что продажи идут стабильно. Поэтому Xiaomi может установить новый рекорд в 2020 году.
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