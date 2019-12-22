Xiaomi бьёт рекорды по продажам телевизоров

Умные телевизоры от Xiaomi бьют рекорды по продажам, если верить многочисленным источникам. Производитель буквально с завода отправляет устройства в магазины из-за огромного спроса, который увеличивается с каждым днём.

Естественно, все рекорды компания устанавливает на своей родине – в Китае. По итогам уходящего года, Xiaomi заняла первое место по продажам смарт-телевизоров. Отгрузка телевизоров превышает 10 миллионов штук.

На мировой арене китайский гигант занимает пятое место. В лидерах значится Samsung, а на втором и третьем местах разместились LG и TCL.

Конкуренция постоянно растет. Практически каждый производитель в этом году анонсировал свой умные телевизор. Также их выпустили Huawei, OnePlus, Motorola и даже Nokia.