Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

Что ещё можно придумать в мире компьютерных кресел? «Мягкие» модели мы уже проходили, директорские «троны» — тоже, а когда-то вершиной считалось геймерское кресло в стиле гоночного болида, по-возможности с RGB подсветкой. Казалось бы, эволюция завершена. Но нет — на сцену выходят эргономичные кресла. Они не просто удерживают спину, а помогают следить за осанкой, со временем даже корректировать её, и при этом дают возможность расслабиться после тяжёлого дня.

Звучит как фантастика? Я сам удивился, но это реальность. Всё лето я провёл в таком кресле с неброским, но точным названием FREELANCER Z9 от ZONE 51. И провёл не потому, что нужно было «потестить», а потому что оно стало моим основным рабочим местом, от которого я теперь вряд ли оторвусь. Впечатлений накопилось море, и пока есть запал, я хочу поделиться ими с вами. Начнём по порядку.

Характеристики кресла ZONE 51 FREELANCER Z9

Модель: FREELANCER Z9

Тип: эргономичное кресло, компьютерное кресло

Тип механизма: асинхронный

Материалы отделки: сетка

Материал рамы: композитные материалы, углеродистая сталь

Материал основания: cталь

Колеса: полиуретан, 50 мм

Тип газлифта: 3 класса (BIFMA)

Механизм качания: да

Рекомендуемый вес пользователя: до 150 кг

Габариты (мм): 1270 высота (макс), 1190 (высота мин), ширина 675

Регулируемая спинка: да, 90° — 155°

Подголовник: есть

Дополнительные опции: массаж, подогрев поясницы, подставка для ног, регулируемые подлокотники

Цена на момент обзора: 75 000 ₽

Сборка. 20 минут и рабочее место готово

Приезжает кресло во внушительной коробке весом около 28 кг. Внутри всё стандартно, под пенопластом аккуратно расположены все необходимые детали.

Сборка занимает около 20 минут, но на этапе установки спинки может понадобиться помощь, достаточно тяжело одновременно удерживать кресло и закручивать винты. К счастью, этот шаг занимает лишь пару минут, а для большего удобства каждый болт обозначен на упаковке, поэтому подбирать их вслепую не придётся. Кроме того, не понадобятся никакие дополнительные инструменты — внутри идёт универсальный шестигранник с отверткой.

С компьютерными креслами часто бывает такое, что инструкция предельно понятна, но отверстия для шурупов расположены криво, либо вовсе не проделаны. Мы заказали сразу 2 кресла FREELANCER Z9 и ни с одним из них не возникло подобных проблем.

Дизайн. Вписывается в любой интерьер, но не выглядит скучно

Дизайн и эстетика — то, с чем я сталкиваюсь каждый день. И хочется, чтобы эта «визуальная рутина» радовала. С первого взгляда FREELANCER Z9 выглядит не как «рабочее кресло», а как предмет интерьера. В нём нет агрессивных углов и кислотных вставок, как у геймерских моделей, — это скорее про премиальные офисы и минимализм, чем про спорткар в гостиной.

Спинка сделана из сетки, и это решение работает сразу в двух направлениях. Во-первых, кресло остаётся визуально лёгким и не загромождает пространство. Во-вторых, прозрачность сетки делает его почти «невидимым» в интерьере. Когда лежишь на диване, взгляд спокойно проходит сквозь неё: закат за окном, свет из комнаты или монитор остаются в поле зрения. Особенно явно это ощущается вечером — кресло буквально растворяется в фоне.

Металлическая крестовина добавляет солидности. Она блестит, но не так, чтобы резать глаз: скорее, как ювелирная деталь, которая подсказывает — конструкция надёжная и прослужит долго.

Расцветки FREELANCER Z9 всего две — серая (Black-Grey) и чёрная (Black). У меня светлый вариант: он мягче вписывается в комнату, особенно рядом с деревом и тёплым светом лампы. У коллеги — чёрный, который подчёркивает строгость и подходит к более «техничному» сетапу. Получился «инь и ян», и в обоих случаях кресло выглядит выигрышно.

Если сравнивать с привычными офисными креслами, у Z9 нет ощущения «бюджетности» или временного решения. Модель не устареет визуально, как яркое геймерское кресло с пластиковыми накладками. Z9 производит впечатление вещи, которую покупаешь надолго. И каждый раз, садясь в него, понимаешь: решение было правильным.

Материалы и посадка. Удобна ли сетка?

Красивый дизайн — конечно, важен, но кресло покупают не для того, чтобы на него смотреть. Ключевую роль играет то, насколько комфортно проводить за ним весь рабочий день. И в этом плане преимущества FREELANCER Z9 раскрываются по полной.

Первое, что замечаешь при продолжительном использовании, — посадка не «проваливается» и не заставляет сутулиться. Сетка равномерно распределяет вес, пружинит, но не прогибается слишком сильно. Оно не мягкое кресло, в которое падаешь и потом выбираешься с трудом, а скорее упругая основа, которая держит спину в тонусе. При этом, сетку нельзя назвать чересчур жёсткой, спустя время не возникает дискомфорта как это бывает с теми же кожаными креслами. А если за креслом расположено окно или кондиционер, то препятствовать вентиляции ничего не будет.

Поясничный упор работает как надо: ненавязчиво «впивается» в поясницу, а мягко подталкивает держать правильную осанку. За неделю привыкаешь настолько, что потом на обычных креслах начинает чего-то не хватать. Диапазон настройки приличный, подобрать наиболее комфортный уровень просто.

Подлокотники регулируются во все стороны, и это не шутка: вверх-вниз, вперёд-назад, вбок. Сначала кажется избыточным, а потом понимаешь, что это спасает — например, когда нужно сесть ближе к столу с клавиатурой или наоборот откинуться с геймпадом в руках. Корпус подлокотников полностью пластиковый, а накладки из вспененного полиэтилена — мягкие, упругие и приятные на ощупь.

Подголовник подстраивается под рост и наклон головы. Его можно поднять или наклонить так, чтобы поддерживал шею именно там, где нужно. Для работы это незаметная деталь, а вот при долгих звонках или просмотре фильмов он реально спасает.

Сзади на спинке предусмотрена аккуратная вешалка — удобно повесить пиджак или худи, не бросая их на сиденье. Всё под рукой и не мешает настройкам спинки.

И самое приятное — возможность откинуться назад. Жёсткость качания настраивается отдельно при помощи вращающиеся регулятора под сиденьем: пару оборотов, и кресло либо легко покачивается, либо держит спину жёстче.

Спинка отклоняется на 155°, заодно можно выдвинуть подножку. Получается почти шезлонг: включил фильм или музыку, выдвинул подставку для ног — рабочее место трансформируется в зону отдыха.

В итоге сидеть в Z9 не просто удобно, но ещё и полезно. Кресло словно подстраивается под тебя, снимая мелкие раздражающие факторы вроде затёкшей спины или неудобного положения рук.

Из конструктивных нюансов: установлен газлифт 3-го класса с расчётной нагрузкой до 150 кг. В схожих моделях иногда ставят 4-й класс с большим запасом прочности, так что это стоит учитывать крупным пользователям. Критичным это не назову, но если вы выше/ниже среднего роста или любите «довыверять» посадку под себя, держите этот момент в уме.

Массаж, подогрев и шезлонг

Удобная посадка — это база, но FREELANCER Z9 идёт дальше и добавляет то, чего обычно не ждёшь от рабочего кресла.

Во-первых, тут есть встроенный массаж. Звучит неожиданно, но работает: в поясничной подушке спрятан небольшой модуль, который снимает напряжение внизу спины после долгой посадки. Конечно, тут не SPA-кресло, но эффект «разгрузки» после нескольких часов за компьютером заметен.

Интенсивность легко подстроить положением поясничного упора: хотите — едва ощутимую вибрацию, нужно пожёстче — сдвигаете упор ближе, и получается уже уверенная «разминка».

Одна сессия длится 12 минут и останавливается автоматически. Хотите продолжить — просто нажмите кнопку ещё раз. Если ничего не трогать, модуль уходит в полное отключение через 3 минуты бездействия.

Во-вторых, подогрев поясницы. Когда дома прохладно, он спасает: включаешь функцию, и поясница греется. Регулировки мощности нет, но по ощущениям всё выставлено «в точку»: поясница прогревается, а не перегревается, пота и дискомфорта нет. До жаркой температуры кресло не разгоняется. Особенно приятно будет воспользоваться опцией вечером или зимой, попивая кофе в тёплом свитере и представляя камин за спиной.

Третья «фишка» — выдвижная подножка. Сначала думаешь: «Зачем она вообще нужна?», а потом ловишь себя на том, что пользуешься ей регулярно. Откинулся, вытянул ноги, включил фильм или музыку — и сделал перерыв не отходя от рабочего места.

Управление элементарное. Короткий тап по кнопке питания на боковом блоке и панель просыпается. Дальше выбираете один из двух режимов массажа, при желании добавляете подогрев.

Чуть ниже расположен порт зарядки и светодиод, который подсказывает, что сейчас происходит. Прямо «нажал и расслабился».

Теперь заряжаем даже кресла

В кресле стоит аккумулятор на 5000 мА·ч. Заряжается он от любого 5-вольтового источника — подойдёт обычный адаптер или USB-порт ПК. Полный цикл занимает около 5 часов: неспешный заряд меньше греет элементы и продлевает ресурс батареи. Запаса хватает примерно на до 4 часов массажа или до 2 часов подогрева без розетки.

Важно: во время зарядки массаж и подогрев недоступны. Это не баг, а защита — так аккумулятор не перегревается и служит дольше.

Из пожеланий к следующей версии — хотелось бы либо более быструю зарядку, либо режим pass-through (питание «в обход» батареи), чтобы при подключённом кабеле кресло работало напрямую от сети, не нагревая аккумулятор.

Стоит ли покупать Zone51 FREELANCER Z9?

FREELANCER Z9 — редкий случай, когда «кресло для работы» реально меняет повседневный сценарий за столом. Эргономичная сетка держит осанку и дышит, регулируемый поясничный упор подстраивается «под спину», а откидывающаяся спинка с выдвижной подножкой без лишней экзотики превращает рабочее место в удобную зону отдыха. Встроенные массаж и подогрев — не маркетинговые галочки: после долгой сессии за ПК они действительно снимают напряжение, а автономная работа от аккумулятора избавляет от лишних проводов на полу.

За несколько недель Z9 показал себя как взрослое, продуманное кресло: тихое, стабильное, без «эффекта дивана», который провоцирует сутулиться. К качеству сборки претензий нет — вещь ощущается «надолго». Есть нюансы: во время зарядки массаж и подогрев недоступны, заряд медленный (5 В) и нет полного набора микронастроек уровня «топ-эргономики» (вроде регулировки глубины сиденья). Номинальная грузоподъёмность до 150 кг — момент, который стоит учесть крупным пользователям.

Цена в районе ~75 000 ₽ (на момент публикации) — немало, но это инвестиция в комфорт и продуктивность, а не «подешевле и прямо сейчас». Если вы проводите за столом по 8–12 часов, цените дышащую посадку, поддержку поясницы и возможность «переключиться» не вставая, Z9 — один из немногих вариантов, который ощущается апгрейдом жизни, а не просто очередным креслом.

Богдан Дегтярев Плюсы Удобство при долгосрочном использовании

Надёжное и плотное сетчатое покрытие

Встроенный массаж и подогрев

Выдвижная стойка под ноги

Минималистичный дизайн

Металлический каркас

Обилие регулировок Минусы Цена без скидок может кусаться

Не для крупных пользователей