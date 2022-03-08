На весенней презентации Apple представила iPhone SE 3 нового поколения. Новинка осталась с дизайном iPhone 8 и «классическим» отпечатков пальцев в кнопке «Домой».

Смартфон получил процесс A15 Bionic, который стоит в iPhone 13, а также поддержку сетей пятого поколения 5G. Спереди и сзади смартфона установлено прочное стекло – как в iPhone 13. Кроме того, есть защита от пыли и влаги IP67.

Основная камера получила разрешение на 12 Мп с ƒ/1.8, поддержку Smart HDR 4 и поддержкой цифровых профилей для фото.

Смартфон iPhone SE 3 будет предлагаться в версиях 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Стоимость в США начинается от $429. Продажи начнутся с 18 марта.

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