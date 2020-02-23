Xiaomi представит в России браслет Mi Band 4C

В прошлом году Xiaomi выпустила очередной фитнет-браслет Mi Smart Band 4, который за короткое время стал хитом у пользователей. Практически каждый трекер Xiaomi обретает небывалую популярность и действующие пользователи с нетерпением ждут появления следующего устройства.

Однако выход Mi Band 5 в этом году могут отложить, потому что компания представит для европейского рынка бюджетную версию Xiaomi Mi Band 4C, в этот список вошла и Россия.

#Xiaomi

Guys, I have one more great news. #Redmi's new fitness bracelet #redmiband will be released in Europe as #MiBand4C. Model number: HMSH01GE. Hello normal language in interface😉👍



Full information in the article: https://t.co/gvQMUt3WUE — Xiaomishka (@xiaomishka) April 20, 2020

Но ждать какой-либо революции не стоит, потому что нас ждёт недавно представленный браслет Redmi Band, который оснащён квадратным 1,08-дюймовым дисплеем и всем стандартным функционалом. NFC в нём также нет, поэтому о бесконтактных платежах через запястье можно забыть.

На родине производителя Redmi Band продают всего за 14 долларов или 1 тысяча рублей по текущему курсу. С каким ценником он дойдёт до нас – узнаем совсем скоро.