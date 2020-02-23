Redmi представила свой первый фитнес-браслет

Бренд Redmi выпустил первый фитнес-трекер компании под символичным названием Redmi Band.

Новинка представляет из себя традиционный фитнес-браслет с 1,08-дюймовым дисплеем прямоугольной формы. Если отсоединить браслет от дисплея, то появится коннектор USB Type-A для зарядки гаджета.

Сенсоры отслеживают показатели физической активности и сон. Также есть датчик для измерения пульса. Заявленной время работы на одном заряде составляет 14 дней.

В продаже Redmi Band появится с 9 апреля в несколько цветовых вариациях – синий, зелёный, оранжевый и чёрный. Стоимость новинки всего 14 долларов.