Xiaomi представила умную скакалку стоимостью от $14

Xiaomi выпустила умную скакалку Mijia Smart Skipping Rope. Сейчас производитель запустил сбор средств на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

Устройство синхронизируется по Bluetooth 5.0 со смартфоном. Одна из ручек скакалки имеет дисплей, который отслеживают количество прыжков и потраченных калорий.

Длина веревки регулируется, полная составляет 3 метра. Начинающим ее можно убрать совсем, вес будет ощущаться и подсчитываться от самих ручек.

Одного заряда аккумулятора хватит на 20 дней ежедневных тренировок по 20 минут. Заряжать нужно через порт USB-C.

Стоимость для предзаказа составляет 95 юаней (около $14), дальше стоимость вырастет до 129 юаней ($19).