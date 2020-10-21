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Новости

Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K

Представители Xiaomi продолжают обновлять свои продукты. На этот раз компания обратила внимание на телевизионные приставки, а поэтому появился новый продукт – Xiaomi Mi Box 4S. Этот девайс уже сегодня можно предварительно заказать, правда, только на территории Китая. Ценник аппарата – 43 доллара.

Модель Xiaomi Mi Box 4S получила четырехъядерный чипсет Amlogic, обладающий четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-450. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, внутренний накопитель получил объем в 8 ГБ, поддерживаемое разрешение – 4К. Также стоит отметить наличие поддержки расширенного диапазона HDR и двухдиапазонного Wi-Fi, который обеспечивает быструю передачу данных и стабильный сигнал.

  • Xiaomi Mi Box 4s 1

Нельзя не отметить наличие модуля BLE low energy, в основу которого вошел модуль Bluetooth 4.1, поддержку технологии Dolby Audio и DTS-HD. Xiaomi Mi Box 4S поддерживает голосовое управление и дистанционное через пульт.

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Источник:
Gizchina
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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