Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K

Представители Xiaomi продолжают обновлять свои продукты. На этот раз компания обратила внимание на телевизионные приставки, а поэтому появился новый продукт – Xiaomi Mi Box 4S. Этот девайс уже сегодня можно предварительно заказать, правда, только на территории Китая. Ценник аппарата – 43 доллара.

Модель Xiaomi Mi Box 4S получила четырехъядерный чипсет Amlogic, обладающий четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-450. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, внутренний накопитель получил объем в 8 ГБ, поддерживаемое разрешение – 4К. Также стоит отметить наличие поддержки расширенного диапазона HDR и двухдиапазонного Wi-Fi, который обеспечивает быструю передачу данных и стабильный сигнал.

Нельзя не отметить наличие модуля BLE low energy, в основу которого вошел модуль Bluetooth 4.1, поддержку технологии Dolby Audio и DTS-HD. Xiaomi Mi Box 4S поддерживает голосовое управление и дистанционное через пульт.