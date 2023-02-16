Xiaomi представила пылесос Vacuum Cleaner G9 Plus в России

Компания Xiaomi расширяет ассортимент продукции для дома, объявив о начале продаж на российском рынке своего нового беспроводного пылесоса Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Устройство доступно для российских пользователей по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus обладает улучшенной 5-ступенчатой системой фильтрации, которая задерживает частицы размером до 0,3 мкм, обеспечивая эффективность очистки в 99,97%. Благодаря мотору с частотой вращения до 100 000 об/мин и заявленной мощностью всасывания 120 аэроВт, пылесос может легко очистить даже самые труднодоступные места. Номинальная мощность устройства составляет 400 Вт, а вес – всего 3,4 кг.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus оснащен аккумулятором емкостью 2500 мА·ч, что обеспечивает до 60 минут автономной работы. Время зарядки составляет 3,5 часа. Пылесборник имеет ёмкостью 0,6 л, что позволяет не прерывать очистку для чистки пылесборника.

Новый беспроводной пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus – это современное устройство для уборки, которое поможет справиться с загрязнениями любой сложности. Компания Xiaomi продолжает радовать своих пользователей продуктами высокого качества, которые делают жизнь проще и удобнее.