Xiaomi показала Mi Band 6 на новом тизере

Xiaomi показала официальный тизер грядущего фитнес-трекера Mi Band 6. На нём показана часть устройства, которое должны представить 29 марта на глобальной презентации Xiaomi.

Ориентируясь на тизер становится понятно, что вокруг дисплея Mi Band 6 расположились узкие рамки, которые делают его практически безрамочным. Также стоит предположить, что ремешок будет оснащаться специальной рамкой для самой капсулы. Таким образом Xiaomi может увеличить продажи с помощью аксессуаров для капсулы Mi Band 6 и составить весомую конкуренцию китайским подделкам.

В Mi Band 6 ожидается появление полноценного NFC, который не будет завязан на один единственный сервис Xiaomi, модуль GPS для отслеживания активности, датчик уровня кислорода в крови, а также возможность отвечать на уведомления с WhatsApp и Telegram.

Презентация устройства ожидается 29 марта, а продажи должны будут начаться в апреле.