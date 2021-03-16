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Новости

Трекер Mi Band 6 готов к началу продаж

Компания Huami Technology официально подтвердила, что Mi Band 6 «готов к релизу» и вскоре может быть выпущен на рынок. Об этом было заявлено в ходе финансового отчёта.

Новинке приписывают поддержку уведомлений из Telegram и WhatsApp, а также SMS. Более того, можно будет даже отвечать на текстовые сообщения. Обещан 1,2-дюймовый AMOLED-экрано с разрешением 360 на 180 пикселей и сенсорной подложкой. Также будет GPS, что может быть важно для спортсменов.

Другие спецификации пока не сообщаются, но, похоже, новинка будет во всём превосходить текущую пятую версию. Пока что не сообщается, какой будет цена на новый трекер, однако, похоже, заоблачной стоимость не будет.

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Источник:
Gizmochina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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