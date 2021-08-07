Mi Smart Band 6 начал получать обновление прошивки

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 начал получать обновление под номером 1.0.4.38. Апдейт расширяет поддержку других языков, а также добавляет новую функцию фонарика. Последняя делает экран устройства полностью белым, и выкручивает яркость на максимум.

Сейчас обновление доступно в Кувейте, Великобритании и Чехии. В ближайшее время оно появится в других регионах.

Чтобы проверит доступность обновления, достаточно зайти в приложение Mi Smart Band 6. В нём перейти в настройки Mi Band и выбрать пункт обновление ПО.