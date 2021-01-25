Xiaomi Mi Band 6 получит GPS и новый экран

Новый фитнес-трекер Mi Band 6 пока не анонсирован, но первые упоминания о нём нашли в коде приложения Zepp от компании Huami. Именно она занимается производством таких браслетов.

Там обнаружили новые циферблаты с более высоким разрешением, что указывает на рост пиксельной плотности экрана или на его размер. Также указывается, что Mi Band 6 появится в версиях NFC и без него. Будет ли глобальная версия иметь модуль бесконтактной оплаты — неясно.

Также в коде нашли упоминание GPS и датчика для отслеживания уровня кислорода в крови. Последний есть также в пятой версии. При этом новая модель получит сразу 30 режимов тренировок — в прошлогоднем браслете их всего 11. К примеру, там будут танцы, бокс, баскетбол, кикбоксинг и так далее.

Предполагается, что анонс состоится летом.