Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Xiaomi Mi Band 6 получит GPS и новый экран

Новый фитнес-трекер Mi Band 6 пока не анонсирован, но первые упоминания о нём нашли в коде приложения Zepp от компании Huami. Именно она занимается производством таких браслетов.

Там обнаружили новые циферблаты с более высоким разрешением, что указывает на рост пиксельной плотности экрана или на его размер. Также указывается, что Mi Band 6 появится в версиях NFC и без него. Будет ли глобальная версия иметь модуль бесконтактной оплаты — неясно.

Также в коде нашли упоминание GPS и датчика для отслеживания уровня кислорода в крови. Последний есть также в пятой версии. При этом новая модель получит сразу 30 режимов тренировок — в прошлогоднем браслете их всего 11. К примеру, там будут танцы, бокс, баскетбол, кикбоксинг и так далее.

Предполагается, что анонс состоится летом.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить