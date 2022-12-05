Xiaomi показала дорогой ридер со стилусом Xiaomi Not

Компания Xiaomi расширила ассортимент своих электронных книг за счёт модели Xiaomi Note. Это самая дорогая и продвинутая версия, которая стоит 360 долларов.

Читалка оснащена E-ink экраном с диагональю 10,3 дюйма и стилусом, который поддерживает 4096 уровней нажатия. С его помощью можно делать рукописные записи. Эскизы, наброски и так далее.

На ридере предустановлены приложения Duokan Reading, WeChat Reading, Bilibili Comics, WPS и так далее. Заявлена поддержка файлов EPUB, TXT, PDF и других.

В числе иных возможностей заявлен двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц, есть 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 3000 мА•ч.