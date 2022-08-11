Представлен планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Компания Xiaomi, кроме складного смартфона Mix Fold 2, также анонсировала новый планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Устройство получило IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 точек, частотой обновления 120 Гц, HDR10 и Dolby Vision. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 870. Также на борту есть основная камера с разрешением 50 Мп и фронталка на 20 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт — зарядка до 100% за 68 минут. Работает аппарат под управлением MIUI 13.

Планшет появится в Китае в трёх цветах: чёрный, белый и светло-зелёный. Стоимость Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 следующая:

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (6+128 ГБ) — 2999 юаней (27 000 рублей)

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (8+256 ГБ) — 3499 юаней (31 400 рублей)

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (12+512 ГБ) — 4199 юаней (38 600 рублей)

Будет ли планшет представлен за пределами Китая неизвестно.

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