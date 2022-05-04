Xiaomi прекратила поддержку трёх смартфонов Redmi

Компания Xiaomi заявила о прекращении поддержки трёх смартфонов из линейки Redmi. Это значит, что патчи безопасности, обновления до следующих версий Android и оболочки MIUI будет невозможным.

В список смартфонов попали следующие модели:

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Go

Выход Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro состоялся в 2019 году. Они обрели популярность по всему миру и стали хитом среди фанатов Redmi. Отличительной особенностью Redmi Note 7 Pro стали привлекательный дизайн, неплохие характеристики и камера с разрешением 48 Мп.

Смартфоны линейки Redmi Note 7 работали под управлением Android 9.0 с оболочкой MIUI 10. Сейчас устройства могут обновиться до Android 10 с MIUI 12.5.

Третий Redmi Go – сверхбюджетный аппарат, который вышел с Android Go 8.1 и MIUI 10, но в дальнейшем не получал никакого обновления. Стоимость смартфона составляла около $80.

Ранее Xiaomi опубликовала полный список устройств, которые больше не получат обновление.

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