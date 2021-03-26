Xiaomi может представить новый процессор собственной разработки

Xiaomi не новичок в производстве собственных процессоров, достаточно вспомнить 2017 год, когда компания представила смартфон на таком чипсете. Прошло несколько лет, но похоже, что производитель, решил окончательно заняться этим делом. Ведь почему нет, если Apple, Samsung и Huawei, давно выпускают смартфоны на собственном процессоре, а Xiaomi не хочет отставать от конкурента.

Официальный аккаунт Xaiomi в Weibo опубликовал тизер, в котором упоминается «чип собственной разработки». Больше никаких подробностей, кроме упоминания презентации 29 марта.

Первый чипсет Xiaomi Surge S1 использовался в бюджетном Mi 5C еще в 2017 году, поэтому можно предположить, что новый чип получит не флагманский смартфон. Разработка SoC – сложная, дорогая и трудоемкая задача. Даже такой компании, как Huawei, потребовались годы и множество тестов, чтобы в конечном итоге создать процессоры высокого класса, которые составят конкуренцию Snapdragon.

Все официальные подробности мы узнаем совсем скоро, а именно на большой презентации Xiaomi, которая состоится 29 марта.