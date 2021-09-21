В новой версии watchOS 8 появилось приложение «Осознанность» от Apple

Apple переименовала приложение «Дыхание» на «Осознанность» в watchOS 8. В обновлении появились новые функции, улучшенные дыхательные упражнения, а также новые виды практик – сеансы «Размышление». Эта новая практика предлагает сфокусироваться на осознанном намерении всего лишь на одну минуту, и сделать это можно в любом месте и в любой момент.

Каждый сеанс размышления начинается для пользователя с персонального приветствия и приглашает подумать о положительных моментах в жизни. Например, может появиться такое предложение: «Вспомните недавний момент, когда Вы ощущали спокойствие. Перенесите это чувство в настоящий момент». Или: «Подумайте о вещи, за которую Вы испытываете чувство благодарности, и подумайте, почему для Вас это так ценно».

Такие «источники для размышлений» будут генерироваться в случайном порядке каждый раз при запуске нового сеанса. Это сделано для того, чтобы направить пользователя на позитивный способ мышления. Все это будет сопровождаться новой красивой анимированной визуализацией.

Как и в случае с сессией «Дыхание», каждая сессия «Размышление» будет заканчиваться итоговой сводкой. Пользователь узнает, сколько минут осознанности он набрал за сегодня, а также среднюю частоту сердечных сокращений.

Apple Watch может напоминать пользователю быть осознанным в начале и в конце дня.

Обновление до watchOS 8 стало доступно для всех пользователей с 20 сентября, 2021 г.