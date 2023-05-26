Xiaomi выпустила трехдверный холодильник на 400 литров за $499

Xiaomi выпустила компактный трехдверный холодильник Mijia Italian Style 400L в светлом корпусе. Его габариты составляют 600 x 635 x 1911 мм. Стоимость Mijia Italian Style 400L стартует с $499.

У новинки двухъярусная морозильная камера, объем которой составляет 148 литров, и холодильная зона на 252 литра. Внутри устройства есть компрессор с переменной частотой вращения и вентилятор. Они позволяют контролировать и поддерживать постоянную температуру, технология сводит к минимуму колебания температуры, что обеспечивает лучшую свежесть и сохранность продуктов.

По словам производителя, уровень шума Mijia Italian Style 400L не превышает 36 дБ, а потребление энергоэнергии в день — 0,89 кВт•ч.

Также есть сенсорная панель, управление через приложение и поддержка голосового помощника XiaoAI Assistant.

Пока что холодильник доступен только на китайских интернет-площадках.