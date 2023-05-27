Xiaomi представила фен за $40, способный высушить волосы за минуту

Xiaomi представила фен с длинным названием Xiaomi Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai. Производитель называет его «маленьким ураганом» и сравнивает с популярным Dyson, только ценник новинки составляет $40.

Фен способен высушить короткие волосы за минуту, а длинные — за 5 минут. Такие результаты устройство выдает за счет мощного, но тихого мотора.

Скорость вращения двигателя — 110 000 оборотов в минуту, генерация воздушного потока происходит со скоростью 62 м/с. Вес новинки небольшой — 345 г. Также есть система шумоподавления и защита от перегрева.

Xiaomi Mijia H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai получил два кнопки. На одной можно регулировать скорость, на второй выбирать холодный, теплый или горячий режим.

Фен пока можно будет купить в Китае на китайской интернет-площадке JD. Ждем на AliExpress.