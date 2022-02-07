Бюджетный телевизор Xiaomi Mi TV P1 с 4K появился в России

Компания Xiaomi начала продажи в России обновлённой модели бюджетных смарт-телевизоров Mi TV P1.

Отличительной особенностью серии являются тонкие рамки вокруг экрана и модель на 50-дюймов. Телевизор оснащён поддержкой 4K UHD, широкой цветовой гаммой в 1,07 миллиарда оттенков, а также поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision и HDR10+.

Работает устройство под управлением Android TV с фирменной оболочкой PatchWall. В комплекте идёт фирменный Bluetooth-пульт с возможностью управления с помощью голоса.

В России Xiaomi Mi TV P1 на 50-дюймов оценён в 39 990 рублей.

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