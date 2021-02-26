Xiaomi готовит планшет топового уровня. Snapdragon 870 и до 16 ГБ ОЗУ

По данным китайских источников, компания Xiaomi работает над преемником планшета Mi Pad 4, который вышел в 2018-м. И если та модель относилась к бюджетной категории, то новинка будет точно премиальной.

Ей приписывают экран с разрешением 3200 × 1200 пикселей и частотой 120 Гц при частоте опроса сенсорного слоя в 480 Гц, процессор Snapdragon 870, а также внушительный объём памяти. Источник утверждает, что будут версии на 8/128 ГБ, 8/256ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Помимо этого, планшет получит батарею на 10 тысяч мАч и зарядкой на 50 Вт, основную камеру с модулями на 20 и 13 МП, модем 5G, адаптер Wi-Fi 6 и алюминиевый корпус.

Цены на «монстра» внушают уважение. Базовая версия 8/128 ГБ предположительно будет стоить 620 долларов, 8/256 ГБ — 665 долларов, 12/512 ГБ — 775 долларов, а 16 ГБ/1 ТБ — 850 долларов. Дата выхода не сообщается.