Инсайдер: Xiaomi Mi Pad 5 действительно получил Snapdragon 870

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что планшет Xiaomi Mi Pad 5 появился в базе данных китайского регулятора TENAA. Это означает скорый релиз.

Помимо этого, в базе появились данные, подтверждающие наличие процессора Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой 5G. Младшая модель на базе Snapdragon 860 ещё ожидает сертификации.

Помимо этого, ранее Xiaomi подтвердила факт разработки оболочки MIUI for Pad специально для планшетов. Там ожидается режим одновременной работы с ноутбуками и смартфонами, новый интерфейс и так далее.

Новым планшетам Xiaomi Mi Pad 5 приписывают экраны ЖК и OLED с разрешением 2560 х 1600 точек и частотой до 120 Гц. Также будет стилус с распознаванием 4096 степеней нажатия. За питание будет отвечать двухэлементный аккумулятор на 8720 мА•ч.

А так выглядит чехол нового планшета:

Предполагается, что новинка появится осенью, а анонс ожидается в августе.