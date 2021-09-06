Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 не порадует ценой

Компания Xiaomi недавно выпустила в Китае планшеты Mi Pad 5, которые моментально стали хитами. Ведь за сравнительно низкую цену можно было получить топовые характеристики. Но, похоже, глобальная версия будет стоить существенно дороже.

Судя по данным белорусского интернет-магазина «На связи» новинки оцениваются в 1199 белорусских рублей ($479 или 34 940 российских рублей), что существенно дороже официальной китайской цены в 1999 юаней ($309 или 22 540 рублей). За эти деньги можно получить версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Возможно, это просто попытка навариться на хайпе вокруг модели, однако пока цены именно такие. Пока что остаётся надежда, что на презентации 15 сентября Xiaomi объявит более гуманные прайсы.

Отметим, что новые планшеты для Европы получили увеличенную упаковку, внутри которой есть не только планшет, но также зарядное устройство и USB-кабель. Сами же планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro имеют экраны IPS диагональю 11 дюймов. Их разрешение составляет 2560 х 1600 пикселей, частота обновления изображения — 120 Гц с поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision.

Xiaomi Mi Pad 5 получил процессор Snapdragon 860, камеры на 8 и 13 МП, аккумулятор на 8720 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. У Mi Pad 5 Pro есть Snapdragon 870, а также аккумулятор ёмкостью 8600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

А ещё в сети появилось видео с распаковкой нового планшета: