Xiaomi готовит новое поколение ТВ-приставки Mi Box 4K

Xiaomi работает над вторым поколением приставки Xiaomi Mi Box 4K. Сейчас устройство прошло сертификацию Федеральной комиссии по связи США.

Новинка фигурирует под модельным номером MDZ-28-AA. Скорее всего, она выйдет до конца этого года.

По слухам, приставка получит поддержку контента в 4K, Bluetooth и Wi-Fi 5G. В комплекте будет идти пульт дистанционного управления с функцией голосового ввода. Также будет кабель HDMI и адаптер питания мощностью 5 Вт.

Пока что непонятно, какие будут фишки будут отличать новое поколение. В целом, устройство выглядит примерно также, но ближе к анонсу, скорее всего, появится дополнительная информация.

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