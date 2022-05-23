Браслет Xiaomi Mi Band 7 появился на китайской интернет-площадке

Новые браслеты Xiaomi Mi Band 7 уже доступны для предварительного заказа. Сейчас его могут оформить китайские пользователи интернет-магазина JD.com. На выбор доступны две версии: базовая и с модулем NFC для подключения бесконтактной оплаты.

Браслеты получат дисплей диагональю 1,62 дюйма, более 100 спортивных режимов и различные датчики для отслеживания здоровья своего владельца.

По предварительным данным, старшая версия обойдётся на $40 больше, чем базовый вариант. Также есть мнение, что браслет получит модную функцию всегда включённого дисплея, навигацию по GPS и умный будильник.

Напомним, что на днях появились официальные тизеры браслета Mi Band 7. Презентация новинок состоится уже завтра. В этот же день компания представит наушники с шумоподавлением Redmi Buds 4 Pro и смартфон Redmi Note 11T Pro+.

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