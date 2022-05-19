Xiaomi Mi Band 7 появились на «живых» фотографиях

Выход нового поколения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7 немного задерживается. Но как это обычно бывает, чем ближе к релизу, тем больше появляется подробностей о гаджете.

Сейчас на просторах Weibo появились скриншоты из онлайн-каталога с браслетом Mi Band 7 NFC по цене $40. Кроме того, есть фотографии новой капсулы и скриншот с перечислением браслетов. На последнем можно увидеть две разновидности нового поколения: Mi Band 7 NFC и Mi Band Pro.

По другой информации от инсайдеров, браслет получит вытянутый дисплей с разрешением 192×490 точек. Для этого они даже создали схематическое сравнение с прошлым поколением.

Анонс Xiaomi Mi Band 7 и серии смартфонов Redmi Note 11T ожидается 24 мая.

Тем временем Huawei уже выпустил свой спортивный браслет, который должен появиться на европейском рынке в самое ближайшее время и в будущем составить конкуренцию Xiaomi Mi Band 7.

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