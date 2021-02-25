Xiaomi Mi 12 получит процессор Snapdragon 895. его будет выпускать Samsung

Китайские источники сообщают, что компания Qualcomm разрабатывает новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon. Она рассчитана на 4-нанометровое производство, и будет выпускаться TSMC. Однако ждать её ранее чем 2022 год не стоит.

А в этом году ожидается выход Snapdragon 895. Это преемник Snapdragon 888, его будет производить Samsung по усовершенствованной технологии 5 нм. В новой версии ожидается улучшение производительности и энергоэффективности.

Системе Snapdragon 895 приписывают модем Qualcomm X65 5G, который поддерживает скорость загрузки до 10 Гбит/сек. Он также получит технологию энергосбережения Qualcomm 5G PowerSave 2.0.

Первым смартфоном на базе новой системы станет Xiaomi Mi 12, который представят в конце этого года.