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Новости

Xiaomi Mi 12 получит процессор Snapdragon 895. его будет выпускать Samsung

Китайские источники сообщают, что компания Qualcomm разрабатывает новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon. Она рассчитана на 4-нанометровое производство, и будет выпускаться TSMC. Однако ждать её ранее чем 2022 год не стоит.

А в этом году ожидается выход Snapdragon 895. Это преемник Snapdragon 888, его будет производить Samsung по усовершенствованной технологии 5 нм. В новой версии ожидается улучшение производительности и энергоэффективности.

Системе Snapdragon 895 приписывают модем Qualcomm X65 5G, который поддерживает скорость загрузки до 10 Гбит/сек. Он также получит технологию энергосбережения Qualcomm 5G PowerSave 2.0.

Первым смартфоном на базе новой системы станет Xiaomi Mi 12, который представят в конце этого года.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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