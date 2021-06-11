Появились концепты будущего Xiaomi Mi 12

Источники из Китая снова раньше времени слили первые концептуальные изображения нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 12. Его анонс ожидается только зимой, но рендеры уже есть.

Судя по ним, новинка похожа на Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra, хотя дополнительного экрана нет. Изображения показывают, что Xiaomi Mi 12 получит блок камер из четырёх модулей с двойной вспышкой.

Новинка может получить изогнутый дисплей типа LTPO, как в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Он будет поддерживать сменную частоту от 1 до 120 Гц. Внутри будет установлена новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon. Возможно, это будет 888 Pro или более новая модель.

Данных об объёмах памяти пока нет, зато, похоже, новинка получит стереодинамики, защиту от влаги, 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядку.

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