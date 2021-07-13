Redmi K50 Pro, вероятно, получит процессор Snapdragon 895

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал новые данные в китайской социальной сети Weibo. По его словам, новая серия смартфонов Redmi K50 уже запущена в разработку. Она получит платформу Snapdragon 895.

Первым смартфоном на этом чипе будет, как ожидается, Xiaomi Mi 12. За ним выйдет линейка K50. При этом отмечается, что именно Snapdragon 895 будет в версии Redmi K50 Pro. Обычная K50 получит Snapdragon 888 Plus. Их выход ожидается в начале 2022 года.

В числе других различий отмечается 108-мегапикселная камера у «Прошки» и 48-мегапиксельная у обычной версии.

Наверняка смартфоны получат также топовые экраны, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также ёмкие аккумуляторы.