Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro показали вживую

В сети появились свежие данные относительно будущих смартфонов Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Как сообщил пользователь Twitter под ником Digital Chat Station, их могут показать уже в конце года. Выйдут же на рынок они в январе.

В твите он опубликовал фото и подписал его «Увидимся в конце года». Похоже, анонс состоится вскоре после мероприятия Qualcomm Snapdragon 2020 1 декабря, где покажут новые процессоры Snapdragon 875.

Эти чипы получат не только решения Xiaomi, но также смартфоны линейки Samsung Galaxy S21 (ожидаются в январе).

Что касается самих Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, то, судя по фото, они будут отличаться экранами. У первой модели он будет плоским, у второй — изогнутым. Фронтальные камеры будут врезаны в центральную верхнюю часть дисплея. Другие спецификации не уточняются.