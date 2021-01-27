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Новости

Новый Xiaomi Mi 11 Pro показали в разных цветах

В сети появились новые изображения смартфона-флагмана Xiaomi Mi 11 Pro. И на них доступны четыре варианта цвета. Похоже, что новинка будет представлена в таких версиях.

В аппаратном плане речь идёт о процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Обещана камера на основе сенсора Sony IMX782 на 50 МП со 120-кратным увеличением. Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Кроме того, ранее новинке приписывали камеру под экраном. При этом сканер будет именно в нём.

Помимо этого, новому смартфону приписывают стереодинамики, экран AMOLED, реверсивную беспроводную зарядку и защиту от влаги. Презентация новинки ожидается в феврале-марте этого года. Дата выхода в Европе и цена не уточняются.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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